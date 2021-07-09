​​​​​​​الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة تكشف سجل أحد شهدائها

وأصدر المركز الإعلامي لشمال شرق سوريا بياناً كشف خلاله عن سجل الشهيد وجاء فيه:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في إقليم الجزيرة لمرتبة الشهادة أثناء أدائهِ لواجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه يوم الخميس ٨ تموز / يوليو.

اسم الشهيد: ريزان حسن

اسم الأب: جهاد

اسم الأم: نجاح

محل وتاريخ الولادة: ديرك ١٩٨٦

تاريخ الانتساب: ديرك 27_8_2014

تاريخ الاستشهاد: ديرك 8_7_ 2021

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “ريزان” ونؤكد أننا مستمرون بالسير على درب العزّة والإباء الذي رسمه لنا الشهداء الأبرار بدمائهم الطاهرة في سبيل حماية أرضهم والحفاظ على حياة وممتلكات أبناء شعبنا".

(ل)

ANHA