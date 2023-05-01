​​​​​​​الأمن العراقي يلقي القبض على 6 من مرتزقة داعش

ذكر جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان له، أن: "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من تتبع (3) إرهابيين والتوصل إلى أماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم". مبيناً أن: "أحدهم كان هارباً في إحدى الدول وحاول الدخول إلى العاصمة بغداد".

وأضاف حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن: "مفارز الجهاز في محافظة كركوك تمكنت أيضاً من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة، فضلاً عن الإطاحة بإرهابي آخر في الأنبار بعد التنسيق مع أسايش السليمانية، حيث أكدت معلوماتنا وجود الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه".

وتابع أنه: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

(د ع)