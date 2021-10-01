​​​​​​​الأمن العراقي يلقي القبض على 25 مرتزقاً داعشياً في نينوى

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، أن جهاز الأمن الوطني تمكّن من "إلقاء القبض على (25) مرتزقاً ينتمون لصفوف داعش الإرهابية.. ضمن ما يُعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين"؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وتابع البيان أن "جهاز الأمن الوطني يجدد العهد بالمضي قُدماً في تدعيم أركان المنظومة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإساءة للبلاد وتعكير صفو استقرارها".

(د ع)