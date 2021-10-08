​​​​​​​الأمم المتحدة: تركيا أرسلت الأطفال السوريين المجندين إلى ليبيا

وجاء في التقرير: "حسب الأدلة التي تم الحصول عليها نهاية عام 2019، سلمت تركيا أسلحة للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18عاماً، واستخدمتهم كأداة حرب ضد الجيش الوطني الليبي لصالح حكومة الوفاق الوطني مقابل المال".

وأشار التقرير إلى "أن تركيا انتهكت الاتفاقيات الدولية بشأن تجنيد الأطفال في الحروب، وأن الهجمات التي قتل فيها المدنيون هي من قبل الطائرات المسيرة التي أنتجتها تركيا".

كما أصدرت المفوضية الليبية لتبادل البيانات التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقريرها الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2016، والذي أكد أن تركيا استغلت الأطفال وجندتهم في الحرب الأهلية الليبية.

(ف)