​​​​​​​الأمم المتحدة: سنواصل مهمتنا في أفغانستان بعد مغادرة الولايات المتحدة والناتو

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك ردًّا على أسئلة حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة والحلف الأطلسي "من الواضح أنّ هذا الرحيل سيكون له تأثير على كامل البلاد"، مضيفًا "سنُواصل دراسة الوضع، لكن عملنا في أفغانستان سيستمر"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تشارك في مجال التنمية الإنسانية في أفغانستان منذ فترة طويلة جدًّا، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الأفغاني"، لافتًا إلى أن المنظمة "ستستمر في التكيف مع الوضع على الأرض".

وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) مهمة سياسية صغيرة بدون قوات حفظ سلام.

ومنذ آذار/ مارس، يعمل مبعوثان للأمم المتحدة في البلاد، فقد انضم إلى الكندية ديبورا ليونز التي ترأس البعثة وكانت تمثل المنظمة حتى الآن على المستوى السياسي، الفرنسي جان أرنو الذي عُيّن في آذار/ مارس مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى الإعلان عن تعيينه إنّ مهمة أرنو هي المساعدة في إيجاد "حلّ سياسي للنزاع" من خلال العمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والشركاء الإقليميين.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إنّ "بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مهمة سياسية خاصة. إنّها ليست سوى مهمة مدنية صغيرة. هي ليست مهمة عسكرية".

وأشار إلى أنها تساعد الأفغان في مجال "سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم، وليس مفترضًا أن توفّر الأمن"، مضيفًا "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن هذا الانسحاب العالمي لا يعني أن الأمم المتحدة ستحلّ مكان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرهما. هذا ليس واقعيًّا".

(م ش)