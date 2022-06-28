​​​​​​​الأمم المتحدة: حصيلة القتلى في سوريا تتجاوز 306 آلاف

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 306887 شخصاً قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ آذار/ مارس 2011، فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن هذا التحليل سيعطي "إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع".

وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.

وتتواصل الأزمة السورية دون حل بسبب بحث الدول المتدخلة عن مصالحها على حساب مصالح السوريين، كما أن الأمم المتحدة التي أخذت على عاتقها إحصاء عدد الضحايا فقط لم تفلح في تطبيق القرار الدولي الخاص بالعملية السياسية السورية "٢٢٥٤" وذلك بسبب استمرار الصراع واحتلال تركيا لأراضي سورية وتهديداتها باحتلال مناطق أخرى.

(د ع)