​​​​​​​الأمم المتحدة: انتهاكات مرتزقة تركيا في الشمال السوري قد ترقى لجرائم حرب

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة إلى ورود تقارير مقلقة بشأن حالات احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة "تحرير الشام" جبهة النصرة سابقًا.

كما لفتت المتحدثة إلى تلقي المفوضية أنباء "مقلقة للغاية" بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد "محاكمات" تنظمها المجموعات المرتزقة.

وذكرت شامداساني أن مرتزقة "تحرير الشام" أكدوا احتجازهم الصحفية نور الشالو البالغة من العمر 28 عامًا التي اعتقلت في سبتمبر الماضي بتهمة ما يدعيه المرتزقة اقتراف "جرائم أخلاقية وجنائية" عندما كانت تتعامل مع مسائل متعلقة باحتجاز أطفالها الثلاثة، محذرة من أن هذه المرأة قد تواجه عقوبة الإعدام.

وقالت المتحدثة إن المفوضية الأممية تملك أيضًا معلومات تفيد بأن مرتزقة "تحرير الشام" نفذوا إعدامات بحق عدة موقوفين بزعم انتمائهم إلى أطراف أخرى في النزاع، بما في ذلك قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك بتهمة التكفير والزنا والسرقة والقتل.

وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة، مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

واتهمت المتحدثة المرتزقة بمواصلة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل جوهري طيفا من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، بالإضافة حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتتلقى هذه المجموعات التي أشارت إليها مفوضية الأمم المتحدة، الدعم من الدولة التركية بشكل مباشر كما تقيم نقاط عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات المرتزقة.

(ي ح)