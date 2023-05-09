​​​​​​​الأمم المتحدة: أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان

قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخلياً من القتال الذي بدأ في 15 نيسان/ أبريل"، مؤكداً "الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف" نازح.

وتابع ديلون إن "عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي، في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع".

ونقلت رويترز عن منظمة الصحة العالمية أنه "قتل 604 أشخاص في الاقتتال السوداني حتى الآن وأصيب أكثر من 5000 شخص".

ولم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان والمنعقدة في جدة "تقدماً كبيراً"، على ما أفاد دبلوماسي سعودي لوكالة فرانس برس الإثنين، فيما تواصل القتال الإثنين في الخرطوم.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 نيسان/ أبريل تشهد العاصمة السودانية حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي".

(د ع)