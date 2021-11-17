​​​​​​​الأمم المتحدة: أفغانستان أعطت العالم هذا العام 320 طناً من الهيروين النقي

ورصد المكتب الأممي المختص أن الأفغان زادوا في عام 2020 من محصول الأفيون بنسبة 8 %، واستحوذت أفغانستان على 85% من سوق الأفيون العالمي، فيما يتعاطى 4 من كل 5 مدمنين تحديداً المنتج الأفغاني.

وذُكر أن عائدات إنتاج المنتجات الأفيونية الأفغانية على البلاد تراوحت في عام 2021 بين 1.8 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار؛ وأسعار الأفيون في آب/ أغسطس كانت أعلى مرتين تقريباً مما كانت عليه في أيار/ مايو، وهذه الزيادة في الأسعار قد تشجع المزارعين على زرع المزيد من خشخاش الأفيون، والتي من شأنها زيادة المحصول في العام المقبل.

ويشار إلى أنه عادة يتم تهريب معظم المخدرات من أفغانستان عبر إيران إلى تركيا ومنها تنتقل إلى جماعات المافيا حول العالم.

وكشف زعيم المافيا التركي سادات بكر خلال سلسلة تغريدات ومقاطع فيديو له سابقاً، تورط حكومة أردوغان ووزرائه في قضايا الفساد وتهريب الأموال وتجارة المخدرات.

وفي أحد مقاطع الفيديو قال بكر إن "أركان يلدريم، نجل بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا قبل التحول للنظام الرئاسي، متورط في تجارة الكوكايين بمساعدة وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أشرح لكم طبيعة تجارة الكوكايين في تركيا.. من ذهب إلى فنزويلا لإنشاء طريق للمخدرات؟ إنه أركان يلدريم نجل بن علي يلدريم. لماذا لا يمكن ضبط الكوكايين؟ ولماذا لا يرتبط الكوكايين بأركان يلدريم؟ وأين محمد آغار من هذا (وزير الداخلية الأسبق)، إنه في قلب هذه الأحداث.. فلتلقوا نظرة على صداقة أركان يلدريم وسليمان صويلو، فلتلقوا نظرة على صداقتهما والموضوعات التي تدور حولهما".

وسبق لسادات بكر أن قال في إحدى المرات بأن "أنغين صويلو، نجل وزير الداخلية سليمان صويلو متورط في تجارة المخدرات".

وقبل عام غادر بكر الأراضي التركية لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المثيرة بين كل من السلطة (حزب العدالة والتنمية) والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفضح زعيم المافيا التركي هذا الصراع بالتأكيد على أنه من أجل الحصول على حصة الأسد من الأموال التي تأتي من تجارة النفط والغاز والمخدرات والكوكايين.

(ل د)