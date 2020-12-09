​​​​​​​الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز عتبة الـ 80 مليونًا

ونبّه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال بيان، إلى أن الوضع سيتفاقم "في حال لم يوقف قادة العالم الحروب"، وأضاف: "الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام" مؤكدًا أن انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.

وبلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان 79,5 مليونًا في مطلع السنة، وتجاوز هذا العدد 80 مليونًا في منتصف 2020، وفق ما جاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويضم هذا العدد 45,7 مليون نازح داخليًّا و29,6 مليون لاجئ وأشخاصًا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلًا عن 4,2 ملايين طالب لجوء.

وأوضح بيان المفوضية "النزاعات القائمة والجديدة فضلًا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأساوية على حياتهم في العام 2020"، وأكد أن العنف في سوريا وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية وموزمبيق والصومال واليمن تسبّب في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية.

وسجل هذا الميل أيضًا في منطقة الساحل الوسطى في إفريقيا، حيث يتعرض المدنيون لعنف وحشي، ولا سيما الاغتصاب والتصفيات الجسدية، بحسب المفوضية.

(س ر)