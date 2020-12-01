​​​​​​​الأمم المتحدة: 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى المساعدة الطارئة في 2021

وأطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات فيروس كورونا التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحافيين إن "الزيادة ناجمة كليًّا تقريبًا عن كوفيد-19"، وأوضح أن "الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة".

وبحسب التقرير، فإن العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصًا بحاجة إلى مساعدة، وشدد التقرير على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.

(س ر)