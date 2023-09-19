​​​​​​​الأمم المتحدة وبغداد وقوى عراقية يدعون تركيا لوقف الهجمات ضد العراق

دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم، القصف الذي استهدف أمس مطار عربت في السليمانية، مشددة على أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية.

وقالت يونامي في بيان، إنها: "تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمانية والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا"، مشددة: "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر".

وأكدت يونامي، على "معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الضربات".

هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة العراق

وفجر اليوم، قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، إن الطائرة التي قصفت مطار عربت الزراعي في السليمانية دخلت من تركيا، مشيراً في بيان، إلى أن الطائرة دخلت الأجواء العراقية في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين 18 أيلول، عبر الحدود مع تركيا، وقصف مطار عربت في محافظة السليمانية، ما أدى إلى: "استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

وقال رسول: "إن هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالاً وتهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد أنّ: "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه"، مبينًا أن "العراق يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، قد وصف، مساء أمس الإثنين، القصف بـ "الإرهابي"، وطالب الحكومة الاتحادية بحماية السليمانية.

وبدوره، طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، بتحقيق عاجل في حادثة قصف مطار عربت الزراعي في السليمانية، وعبّر عن استنكاره للهجوم الذي تعرّض له المطار.

وطالب بتحقيق عاجل دقيق وواضح لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وحماية سيادة العراق وضمان أمن واستقرار البلاد ومواطنيها، مضيفاً "نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث، ودعواتنا للجرحى بالشفاء".

وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أمس، أن ما حدث في مطار عربت في السليمانية، انتهاك واضح للسيادة العراقية.

وكتب الخزعلي في تغريدة على منصة "اكس"، تويتر سابقاً، قائلاً: "إن السيادة العراقية والدفاع عنها، من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، أو حتى المجاملة فيها".

وأضاف "لذلك نعتبر أن ما حدث في مطار عربت في محافظة السليمانية، انتهاكاً واضحاً للسيادة العراقية، وعلى الحكومة العراقية وكلّ القوى السياسية، الوقوف صفاً واحداً، لإيقاف هذه الانتهاكات المتكرّرة".

(م ش)