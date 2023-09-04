​​​​​​​الأمم المتحدة تتوقع فرار 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الإثنين، نداء لجمع مليار دولار للإسهام في توفير مساعدات للفارين من العنف في السودان، وقالت إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون شخص إلى خمسة من دول جوار السودان بحلول نهاية العام، حسب وكالة رويترز.

وفرّ بالفعل، أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.

وكانت قد حذّرت الأمم المتحدة في شهر آب من أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

(م ش)