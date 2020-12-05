​​​​​​​الأمم المتحدة تتوقع أسوأ أزمة إنسانية في عام 2021

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة مكرس لمحاربة كورونا، إن العالم معرض لخطر مواجهة أسوأ أزمة إنسانية منذ 75 عامًا في عام 2021.

وبحسب بيزلي، فإن العام المقبل "سيكون كارثيًّا بالمعنى الحرفي للكلمة، بناءً على ما نراه في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن النزاعات المسلحة في السنوات الأربع الماضية، زادت من عدد الأشخاص الذين هم على وشك الموت جوعًا، حيث زاد عددهم من 80 مليون إلى 135 مليون شخص، وأضاف أنه بسبب الوباء، ارتفع عددهم إلى 270 مليون شخص.

وشدد بيزلي، إذا تمكننا من جمع الأموال اللازمة، فسيتغلب المجتمع الدولي على الأزمة الإنسانية.

(م ش)