​​​​​​​الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا

قالت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفّذ ذلك عمدًا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى "المحاسبة الكاملة"، بحسب ما أوردته الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة المركزية في إثيوبيا قد شنت عملية عسكرية في منطقة تيغراي الأسبوع الماضي، متهمة "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة في الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.

وعبّرت ميشيل باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء، ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة "لن يكون هناك فائز" في حال استمر القتال.

وقالت إن "نزاعًا داخليًّا طويل الأمد سيلحق أضرارًا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية".

وأضافت "يمكن أيضًا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها".

(م ش)