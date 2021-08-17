​​​​​​​الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام طالبان لحقوق الإنسان في أفغانستان

وأفادت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في جنيف بشأن الأوضاع في أفغانستان، بوجود "تقارير عن انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان" على معظم البلاد. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي "لتقديم الدعم للأفغان الذين يتعرضون للخطر".

كما شددت على أنه "يتوجب على طالبان الالتزام باحترام حقوق الإنسان" في أفغانستان.

ومن جهتها قالت ممثلة مفوضية اللاجئين: "ندعو لتوفير الحماية لطالبي اللجوء من الأفغان"، محذرةً من "انتهاكات حقوق النساء والمدنيين في أفغانستان". كما أشارت المفوضية لوجود "مئات الآلاف من الأفغان الذين تشردوا جراء المعارك".

وفي هذا السياق، قالت منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر أن "أفغانستان تعاني أصلاً من تدهور الأوضاع الصحية"، مضيفةً أن "عمليات التطعيم ضد كورونا تأثرت كثيراً" من التطورات الميدانية الأخيرة.

أما منظمة الطفولة "يونيسف" فقالت إن "أطفالاً تعرضوا للإصابة في أفغانستان جراء القتال، 550 طفلاً قتلوا وأصيبوا في أفغانستان جراء القتال الأخير، النساء والأطفال في أفغانستان يدفعون الثمن الأكبر" للتطورات في أفغانستان.

واعتبرت أن "أفغانستان أصبحت مكاناً صعباً للعيش بالنسبة للأطفال"، مؤكدةً التزامها بـ "مواصلة تقديم الخدمات لأطفال أفغانستان".

وعلى صعيد متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تتابع "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها الوخيمة على النازحين والمدنيين الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

وحثت المنظمة في بيان جميع الأطراف على مواصلة الجهود للحفاظ على الحوار والعمل من أجل حل سلمي للوضع في أفغانستان، مشددةً على أهمية ضمان سلامة المدنيين وضرورة إعطاء الأولوية لذلك.

وأضاف البيان أن المنظمة تكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وضع حد فوري للعنف وحماية حقوق المدنيين في أفغانستان.

(د ع)