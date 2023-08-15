​​​​​​​الأمم المتحدة تحذر من كوارث تهدد الملايين في السودان

حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، في بيان لها، عبر حسابها على منصات التواصل الافتراضي "إكس"، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وأشارت المفوضية إلى فرار أكثر من 4 ملايين شخص بسبب الاقتتال المتواصل في السودان منذ منتصف نيسان.

وأشارت أن أكثر من 14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشددة على ضرورة تدخّل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان.

وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المواطنين.

(م ش)