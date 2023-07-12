​​​​​​​الأمم المتحدة تحذر من بقاء الوصول مع عام 2030 للأمن الغذائي بعيداً عن التحقق

قالت، وكالات الأمم المتحدة الـ5 في تقريرها السنوي، الذي صدر اليوم، حول الغذاء "إن ما بين 691 مليون شخص و783 مليوناً عانوا الجوع العام الماضي، أي ما يقرب من 9.2 في المائة من سكان العالم".

أشارت الأمم المتحدة إلى استقرار في عدد الجياع في العالم عام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، لكنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد وبعيداً عن المسار ليتم القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وأضافت كلٌّ من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية "إن هذا التقرير هو لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في مزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة".

ووفقاً للمصادر ذاتها فإنه "منذ عام 2019 أغرقت هذه الأزمات 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع ، مع تضرر النساء وسكان المناطق الريفية بشكل خاص".

وحذر التقرير من أنه "إذا فشل العالم في مضاعفة جهوده وتوجيهها بشكل أفضل، فإن هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله بحلول عام 2030 سيبقى بعيداً من أن يتحقق".

(أم)