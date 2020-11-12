وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي، التابع للمنظمة الدولية، في إحاطة لمجلس الأمن، ديفيد بيزلي: "نحن الآن في عد تنازلي لكارثة، وصلنا إلى ذلك من قبل، ودققنا جرس الإنذار حينها".

وقال بيزلي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا "إذا اخترنا غض الطرف، فلا شك لدي في أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة".

فيما قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك للمجلس: "عندما أفكر فيما ستعنيه المجاعة، أجدني حقًّا في حيرة من أمري لفهم سبب عدم فعل المزيد لمنعها، إنه موت رهيب ومؤلم ومهين، اليمنيون 'لا يجوعون بل يتم تجويعهم".

وأضاف لوكوك: "لقد منعنا المجاعة قبل نحو عامين، أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لدعم جهود منع المناعة حاليًّا هو ضخ المزيد من الأموال"، وأكد أن المنظمة الدولية تلقت أقل من نصف ما تحتاجه.

يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت في أواخر 2017 من أن اليمن كان يواجه حينها "أكبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة مع وجود ملايين الضحايا"، كما تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع احتياج 80 بالمئة من سكانه للمساعدة.

(س ر)