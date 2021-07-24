​​​​​​​الأمم المتحدة تدعو لبنان لتشكيل حكومة 

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "إن الأمم المتحدة دعت لبنان لتشكيل حكومة على لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عقدت الخميس، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا".

وأضاف حق في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن "ورونيكا سلطت الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها في الناس، وجددت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي".

وأشار حق إلى أن "وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا سيزور الشرق الأوسط في الفترة من 25 إلى 30 تموز الجاري".

وأوضح المتحدث أن "لاكروا سيعقد خلال زيارته إلى كل من لبنان وإسرائيل اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة عمليات قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل)".

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري أعلن قبل نحو أسبوعين من القصر الرئاسي اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بعد 9 أشهر على تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحال الخلاف المعلن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري دون تشكيلة تخلف حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب في دمار أحياء من العاصمة.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أيام توجهاً لفرض عقوبات على قادة مسؤولين لبنانيين بسبب التعطيل قبل نهاية الشهر الجاري.

(ز غ)