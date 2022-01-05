​​​​​​​الأمم المتحدة تبحث مع الأطراف الليبية الفاعلة مستجدات العملية الانتخابية

وتواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مشاوراتها مع القيادات والأطراف الليبية الفاعلة، لبحث مقترحات تضمن استمرار خطة الانتخابات، في ظل مساع داخلية لترحيل أو تأجيل أطول لموعد الاستحقاق الانتخابي.

وبحثت ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مستجدات العملية الانتخابية وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجازها، في لقاء جدّدت خلاله المسؤولة الأممية على دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية، كونها مطلباً شعبياً، ينشد السلم والاستقرار.

ويأتي ذلك بعد يوم من لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعلي اللافي، بحثت خلاله دعم الحل السياسي للأزمة، وأكدت على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات.

ومن المرجح أن تتوجه المستشارة الأممية في الشأن الليبي، إلى الشرق الليبي، للقاء القوى العسكرية والسياسية المؤثرة، في تحركات تهدف من ورائها إلى مواصلة المضي قدماً في طريق الانتخابات، عن طريق البحث عن توافقات حول مقترحات لإنقاذ هذه العملية التي سجلّ 2.8 مليون ليبي للمشاركة فيها، وسبل إزالة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر.

(ش ع)