​​​​​​​الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لمحتجي ليبيا وتحثهم على تجنب العنف

وحث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديجوراك، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، اليوم الأحد، المتظاهرين على تجنب العنف، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

ودعا ستيفان ديجوراك، الجهات الليبية إلى التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

إلى ذلك، أوضح أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، جاهزة لتقديم المساعي والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي عبر تنظيم انتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة حققت تقدماً كبيراً ينبغي البناء عليه.

أتت تلك الدعوة بعد يومين من التظاهرات التي عمت مختلف المدن في البلاد، وبلغت ذروتها، الجمعة، باقتحام حشد مبنى البرلمان وإحراق أجزاء منه.

فيما طالب المتظاهرون بتنحي الأطراف السياسية الحاكمة، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، فضلاً عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية في البلاد.

كما ردد المحتجون الذين نظموا أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة. وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.

يذكر أن خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يعكس الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات شرق البلاد وغربها، فضلاً عن الانقسام السياسي الذي تجدد قبل أشهر، وقسم السلطة إلى حكومتين متنافستين، لا سيما بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

(ل د)