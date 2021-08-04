وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية "من صعدوا على متن ناقلة النفط تركوها، والناقلة في أمان وانتهت الواقعة"، بحسب شبكة العين الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة "أسفالت برينسيس" قد تكون تعرّضت لعملية خطف في خليج عمان" .

وأوصت الوكالة السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد"، فيما أشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية إلى أن السفينة تتجه لإيران.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيّرة إيرانية نفذت الهجوم.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء، تعليقاً على ما أوردته وكالة الأمن البحري البريطانية إن "المعلومات الأولى تثير قلقاً كبيراً"، دون أن تعلّق على طبيعة ما حصل، مضيفةً "نتابع تطوّر الوضع، ونحن على اتّصال وثيق بلندن وشركاء آخرين".

من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "لاحظنا سلوكاً معادياً يثير قلقاً كبيراً من جانب إيران، ويشمل ذلك المجال البحري، بالنسبة إلى هذا الحادث، من المبكر جداً تقديم تفسير".

وأشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية التي تُعتبر مرجعاً في بيانات الملاحة البحرية إلى أن السفينة متجهة إلى إيران تحت مراقبة رجال مسلحين.

(ل د)