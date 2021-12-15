​​​​​​​الأمهات المعتصمات في سيمالكا: هجوم قوات الديمقراطي الكردستاني على الشبيبة دليل استمرار الخيانة

أدلت الأمهات المعتصمات تحت خيمة الاعتصام والتي دخلت يومها الـ 72 في معبر سيمالكا ببيان للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، ألقته راغدة خليل واستنكرت هجوم الديمقراطي الكردستاني على الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والذي أدى إلى إصابة 15من الشبيبة الثورية حالة اثنين منهم حرجة ونقلا على إثرها إلى مشفى ديرك، مضيفاً أن ممارسات الديمقراطي الكردستاني لا تخدم الشعب الكردي وتدخل في خدمة أجندات الفاشية التركية.

وأشارت راغدة" إن هجمات قوات الديمقراطي الكردستاني اليوم على الشبيبة دليل على استمرار خيانتها ضد الشعب الكردي، لذا على الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لمطالب المعتصمين والشبيبة الثورية الذين هم نواة الثورة وعدم الانجرار وراء المخططات التي تضر بالمصلحة الوطنية".

ونوهت راغدة" إلى أنه لا يمكن لأي قوة الوقوف في وجه حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، لذا يتطلب من الديمقراطي الكردستاني الرجوع عن الممارسات التي تخدم العدو والذي أصبح واضحاً للعيان خيانته تجاه الشعب الكردي وحركة التحرر الكردستاني، مضيفة بأن الشبيبة الثورية وجميع مكونات شمال وشرق سوريا لن تتخلى عن دعم ومساندة قوات الكريلا".

وفي نهاية كلمتها قالت راغدة خليل" إنه عار حيال الهجوم الذي تعرض له الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والأمهات المعتصمات تحت خيمة الاعتصام من قبل بيشمركة الديمقراطي الكردشستاني التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي والحجارة وتعرض 15 لإصابات حالة اثنين منهم خطيرة وهذا يدل على خيانة الديمقراطي الكردستاني تجاه ثورة روج آفا وقوات الكريلا".

هذا وستناوب الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة تحت خيمة الاعتصام المطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(كروب/ل)

ANHA