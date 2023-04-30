​​​​​​​العمال الكردستاني: 1 أيار سيصبح بداية جديدة في نضال كردستان الحرة وتركيا ديمقراطية

أصدرت اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني (PKK) بياناً، بمناسبة 1 أيار، يوم العمال العالمي، جاء فيه:

"نستقبل الأول من أيار في فترة تاريخية حرجة للغاية، نخرج إلى الساحات في يوم الوحدة والتضامن والنضال، ونصعّد من نضال الحرية والديمقراطية، بداية وفي شخص شهداء تقسيم عام 1977 وأيضاً في شخص عضو اللجنة المركزية في حزب العمال الكردستاني محمد قره سونغور ورمضان كابلان، نستذكر كافة شهدائنا في الأول من أيار بكل تقدير واحترام، كما نحيي مقاومة القائد آبو التاريخية في إمرالي ورفاقنا في السجون والجبال، وكذلك عموم شعبنا المقاوم في الساحات والميادين، نحن على ثقة بأن الأول من أيار سيصبح بداية جديدة في نضال كردستان الحرة وتركيا ديمقراطية.

14 أيار هي بداية لمرحلة انهيار فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية

من الواضح أن 1 أيار لهذا العام سيكون مختلفاً جداً عما سبق، في 14 أيار سيبدأ بروفا انهيار فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية، 14 أيار سيكون بداية انهيار فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية، بلا شك إن انهيار فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية مهم جداً بالنسبة لكردستان وتركيا والشرق الأوسط والعالم ككل، ولذلك يجب على المرء ألا يرى هذا الانهيار شيئاً عادياً، مع انهيار فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية سيتم فتح الطريق أمام حرية الشعب الكردي ودمقرطة تركيا، وسيتم القضاء على العقلية القاتلة والاحتلالية والفاشية لإدارة الاتحاد والترقي المستمرة لغاية الآن، ستدخل جمهورية الدولة التركية القرن الثاني على أساس حرية الكرد ودمقرطة تركيا، وعلى أساس حرية الشعب الكردي والنساء والمعتقدات، ستتحوّل تركيا إلى بلد ديمقراطي وحر، إن تركيا ديمقراطية ستفتح الطريق أمام دمقرطة الشرق الأوسط، وهذا سيحدث خطوة كبيرة نحو مسيرة الحرية للبشرية على المستوى العالمي.

يتبع...

(ل م)