​​​​​​​الأمعاء الخاوية.. شقيقة معتقل تدعو لدعم مقاومة أخيها وأصدقائه في السجون التركية  

أعلن المعتقلون السياسيون في قضية حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية في الـ 27 من تشرين الثاني 2020، الإضراب عن الطعام من داخل السجون التركية.

كندال خليفة، الاسم الحركي أرنستو، أحد المقاومين في حملة الأمعاء الخاوية، اعتقل عام 1992 وحُكِم عليه بالمؤبد، ومكث في سجن سيرت، وعنتاب، آيدن ومن ثم نقلوه إلى سجن في منطقة البحر الأسود بتركيا.

كندال خليفة من أهالي منطقة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، انضم إلى حملة الإضراب عن الطعام لـ 4 مرات خلال فترة بقائه في السجن، مع المئات من رفاقه المعتقلين في السجون التركية ولا يزال يواصل مقاومته داخل السجن.

شقيقته جواهر خليفة تحدثت لوكالتنا عن مقاومة أخيها بعد انضمامه إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني في منطقة ديرك.

وقالت: "انخرط كندال في النشاط السياسي وتوجه إلى ليبيا عام 1988، ثم توجه إلى لبنان عام1991 بعد خضوعه لدورة تدريبية عسكرية وفكرية، ليتوجه بعدها إلى حفتانين في جبال كردستان كما أصيب بجروح خطيرة في منطقة جراف التابعة لمنطقة حفتانين".

وأشارت جواهر خليفة إلى أن "الاتصالات مع كندال انقطعت لمدة خمسة عشر عاماً، بعد إصابته بجروح نتيجة القصف التركي في عام 1991، ومن ثم علمنا بأنه اعتقل من قبل الدولة التركية".

انتهت مدة حكمه ولا يزال معتقلاً إلى الآن

وأضافت جواهر بأن المحكمة التركية أصدرت قرار حكم الإعدام بحق أخيها، ومن ثم خففت عقوبته إلى المؤبد، لينتهي قرار المحكمة بعد ذلك إلى 30 عاماً، ومنذ عام 2011 انتهت مدة حكمه ولكن الدولة التركية لم تطلق سراحه إلى الآن.

وتابعت بالقول: "بعد مرور خمسة عشر عاماً، علمنا من قبل بعض رفاقه بأنه متواجد في سجن عنتاب حيث كان أول لقائي مع كندال في عام 2009، مدة ساعة في السجن مضيفةً بأنه أحيل إلى المشفى ليخضع للعلاج بعد وقوعه في الأسر أثناء القصف التركي، ليتعرض بعدها للتعذيب على يد الفاشية التركية لمدة عام كامل".

وفي بداية عام 2010 توجهت جواهر للقاء شقيقها، إلا أن السلطات التركية منعتها من زيارته واللقاء به، وأفادت: "الدولة التركية منعتنا بسبب اندلاع الأحداث في سوريا وعدم السماح بالدخول إلى الأراضي التركية نتيجة الأوضاع الأمنية".

وبينت جواهر خليفة "أن الدولة التركية منعت الزيارات ولم تسمح لهم سوى باتصال هاتفي لبضع دقائق فقط كل أربعاء في الثامنة صباحاً".

وحيت جواهر خليفة في ختام حديثها، مقاومة المعتقلين والمضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركية ودعت الشعب الكردستاني لمساندة ودعم حملة الإضراب عن الطعام".

(م ح)

ANHA