​​​​​​​العلاج مجاناً.. افتتاح مستوصف في الطبقة

افتتحت لجنة الصحة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة اليوم مستوصف باسم الشهيد خبات في الحي الأول من مدينة الطبقة، بهدف تخفيف العبء عن الأهالي.

حضر الافتتاح ممثلو وممثلات الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية والنسائية ومكاتب ولجان المرأة التابعة لها.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الصحة عبيد مسلم كلمة بارك فيها افتتاح المستوصف الذي يخدم الأهالي ويقدم العلاج لهم بالمجان.

وأضاف مسلم "لقد عملت لجنة الصحة في المنطقة على عدة مشاريع ومنها هذا المستوصف ليكون نقطة علاج للأهالي وأصحاب الدخل المحدود".

من جانبه، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد الشيخ، كلمة أكد فيها: "بفضل تضحيات شهدائنا استطعنا اليوم الوصول إلى هذه المرحلة".

تلاه قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد خبات، سناء المصري، ليجوب الحضور المستوصف للتعرف على أقسامه.

والجدير بالذكر أنه تم تجهيز المستوصف بكادر طبي وسيارة إسعاف على مدار 24 ساعة، ويضم المستوصف 3 أقسام نسائية وداخلية وأطفال بالإضافة إلى تقديم لقاحات الأطفال وأدوية اللشمانيا.

(س ك)

ANHA