​​​​​​​الألاف في إقليم الفرات ومنبج ينددون بالعزلة على القائد أوجلان ويطالبون بحريته الجسدية

تحت شعار "بروح فدائية الشبيبة سنضمن حرية القائد"، خرج أهالي إقليم الفرات في مظاهرة حاشدة، اليوم الأحد؛ للمطالبة بكسر العزلة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

كوباني

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أهالي إقليم الفرات من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني صوب شارع الشهيدة سارية أوزكور المعروف بشارع 48، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ومرددين شعار "لا حياة بدون القائد"، و"المقاومة هي الحياة".

ولدى وصول المتظاهرين إلى شارع الشهيدة سارية أوزكور وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، خُناف خليل، كلمة نددت خلالها بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت: "اليوم يفرض على قائدنا عزلة مشددة ووضعه الصحي مجهول وهذا يدعو للقلق؛ لذا نطالب كل من يحتفظ بذرة من الإنسانية أن يتحرك ويضغط على سلطات دولة الاحتلال التركي لمعرفة وضعه".

واختتمت خُناف كلمتها قائلة: "يحاولون خداعنا بشتى الطرق، ولكن نحن ماضون على فكر وفلسفة القائد، ونعلم جيداً أن هدفهم؛ هو إفشال مشروعنا الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان وتطالب بحريته الجسدية "لا حياة بدون القائد"، "المقاومة هي الحياة".

منبج

من جانبها، نددت لجنة الصحة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، اليوم الأحد، خلال بيان، أدلت به أمام مشفى الفرات في منبج بحضور عضوات من اللجنة وطبيبات المشافي الخاصة في المدينة، بالعزلة المفروضة على القائد وقرأت البيان، الطبيبة هنادي المواس.

وجاء في مستهل البيان "أربعة وعشرون عاماً مضى، ولا تزال حكومة العدالة والتنمية تصّر على مخالفة جميع العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتستمر بجريمتها بحق الرأي الحر والفكر النير باستمرارها؛ بفرض العزلة اللاإنسانية بحق قائد الفكر الديمقراطي الحر، القائد عبد الله أوجلان".

ونوه البيان إلى الآثار الصحية الناجمة عن العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، محذراً "القائد يعاني في سجنه من أمراض تزيد معاناة العزلة".

وأكد "اعتقال القائد أوجلان كان بقرار سياسي مخالف لجميع القوانين، كما أن حالته الصحية داخل السجن غير واضحة للرأي العام، ويُخشى على صحته من التدهور؛ بسبب ظروف الاعتقال، ومنع السلطات التركية ذويه ومحاميه من زيارته والاطمئنان عليه".

حمل البيان "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مسؤولية ما يتعرض القائد عبد الله أوجلان"، وطالب "هيئات حقوق الإنسان في العالم ومنظمة الصحة العالمية و (CPT) وجميع أحرار العالم بضرورة الضغط على الحكومة التركية؛ لبيان وضعه الصحي وإفساح المجال لمحامي القائد وذويه والكوادر الطبية ووسائل الإعلام العالمية لمتابعة وضع القائد".

اختتم البيان بترديد شعار "عاش القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/ف)

ANHA