وذكرت الأجهزة الأمنية في بيان نقلته شبكة السومرية نيوز، أنه "تمكنت مفارز الجهاز الأمن في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي إلى ما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد".

وأضافت أنه "تم القبض على (آمر المفرزة وناقلٍ وجُنديّ)، ودُونت أقوالهم أصوليًّا، وأكدت أنهم اعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد، وأشارت إلى أنه جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

(ي م)