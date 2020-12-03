​​​​​​​الأحزاب التركية تهاجم أردوغان وتتهمه بالخيانة بعد بيع جزء من بورصة إسطنبول لقطر

وعلى خلفية بيع أردوغان10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي بعد تفاقم الأزمة الاقتصادي، اتهم رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، أردوغان بخيانة الأمانة.

وأعلن صندوق الثروة السيادي التركي، قبل أسبوع، أنه وقّع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، إن أردوغان "خان الأمانة"، وطالبه بالعودة إلى رشده.

وقال أوغلو في تصريحاته "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع أوغلو قائلًا: "إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون".

وأشار في حديثه إلى أن مهندس آلية الفساد في تركيا، هو حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا ضرورة محاسبة أردوغان.

وذكر أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها: "يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليه، أليس كذلك؟".

وفي سياق متصل، رفض برلمان تركيا بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض التحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.

ومن جهته، أوضح صندوق الثروة السيادي التركي أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة مع قطر.

ومن جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري أنغن أوزكوتش الحكومة التركية وكيفية إدارتها لبعض مصالح البلاد انطلاقًا من هذا الاتفاق.

فيما وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بيع الحكومة التركية لـ 10% من حصة بورصة إسطنبول بأنه "بيع معسول"، مؤكدًا أنها بيعت بسعر قليل تستطيع قطر استرداده بفترة أشهر.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وصل إلى أنقرة قبل أيام ليترأس مع رجب طيب أردوغان اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

(د أ)