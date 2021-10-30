​​​​​​​الأحزاب السياسية تؤكد على ضرورة الالتفاف حول الإدارة الذاتية وقسد في مواجهة التحديات

وكان اجتماع الإدارة الذاتية والأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية في شمال وشرق سوريا، قد بدأ صباح اليوم، في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في مدينة قامشلو، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية في شمال وشرق سوريا، وكذلك الأوضاع والخطط الخدمية للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

وحضر الاجتماع الذي أدير من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، ممثلون عن الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية في شمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، وطلعت يونس ونظيرة كورية.

وحول أبرز النقاط التي ناقشتها الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية ضمن الاجتماع، أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، لوكالتنا، أن هذا الاجتماع هو من ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تنعقد للأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا بحضور الإدارة الذاتية.

وفي مستهل حديثه، لفت إلى المحاور التي تم النقاش عليها في الاجتماع، وقال: "ناقشنا مع الأحزاب السياسية الوضع السياسي العام في المنطقة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية والسورية وفي شمال وشرق سوريا في ظل تهديدات الدولة التركية باستهداف المنطقة، ومحاولاتها ضرب مشروع الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على صعيد الإدارة من خلال جولات وفدي مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية للعديد من العواصم الدولية".

وتابع: "كما ناقشنا سبل الحد من المحاولات التي تستهدف إرادة مكونات المنطقة".

وأشار طلعت يونس إلى إجماع الأحزاب السياسية على "ضرورة التكاتف في هذه المرحلة الحساسة، والالتفاف حول الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتطوير عمل الإدارة من كافة النواحي الدبلوماسية والإدارية".

وأهم النقاط التي تم النقاش عليها، بحسب يونس هي "وضع الإدارة الذاتية والمشاريع التي تعمل عليها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا عامة، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا".

وفي ختام حديثه، قال يونس: "تم الاستماع إلى مقترحات وانتقادات الأحزاب السياسية حول عمل مؤسسات الإدارة الذاتية، من أجل تصويب عمل مؤسسات الإدارة لتستطيع تلبية متطلبات المرحلة".

(كروب/ آ)

ANHA