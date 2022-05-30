​​​​​​​الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا تبحث التهديدات التركية على المنطقة

وعقد اجتماع موسع في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في حي المحطة في مدينة قامشلو مغلقاً أمام وسائل الإعلام، وكان على رأس أعمال الاجتماع التهديدات التركية الأخيرة بشن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، كذلك تم مناقشة التغيير الديمغرافي الذي يسعى أردوغان اليه عبر توطين مليون "لاجئ سوري" في المناطق التي احتلتها في سوريا.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية، والإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، إذ تم إدارة الاجتماع من قبل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل.

وحول ما دار في الاجتماع من نقاشات أجرت وكالتنا لقاءاً مع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم إذ قال "هذا الاجتماع الذي كان للأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا يأتي بشكل استثنائي لمناقشة التحديات والتهديدات التركية الأخيرة لاحتلال مناطق في شمال وشرق سوريا".

وأضاف برصوم" أيضاً مشروعها التي تدعيه حول المناطق الآمنة وتوطين سوريين في هذه المناطق"، مؤكداً أنها "هذه كلها هي خطورة كبيرة نجدها تجاه مناطقنا وشعوبنا في الاجتماع ناقشنا هذا الموضوع بشكل أساسي".

ولفت برصوم إلى وجود مواقف مشتركة "بخصوص الوقوف امام هذا المشروع الخطير حقيقةً، هناك عدة نقاط تم التوافق عليها بما يخص عمل الأحزاب السياسية من حراك سياسي ودبلوماسي في الداخل والخارج ودول الجوار ايضاً حراك شعبي ايضاً مطلوب أمام هذه التهديدات الكبيرة".

وأوضح برصوم هناك عدة نقاط مهمة تم التوافق عليها وخلال الفترة القريبة "سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأحزاب السياسية ويتم الإعلان عن موقف الأحزاب السياسية تجاه هذه التهديدات وموقفها بشكل كامل عن الوضع السوري والقضية السورية هذه نقاط عديدة سيتم الإعلان عنها وسيكون هناك ايضاً الإعلان عن عدة نشاطات تقوم بها الأحزاب السياسية بشكل مشترك في شمال وشرق سوريا".

(أس/م)

ANHA