​​​​​​​الأحزاب السياسية في إقليم الفرات تدين المشروع التركي الفاشي الاستيطاني

وجاء البيان الذي قرأه الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى، باسم الأحزاب السياسية، في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، في وقت تسعى فيه دولة الاحتلال التركي إلى إكمال مشروعها في التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، بعد تهجير سكانها الأصليين وتوطين عوائل المرتزقة بدلاً منهم.

وشارك في البيان كل من: "حزب سوريا المستقبل، وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، وحزب اليساري الكردي في سوريا، وحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الجمهوري الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)".

وقال البيان: "منذ بدء الأزمة السورية ودولة الاحتلال التركي لعبت دوراً سيئاً، حيث قامت بفتح أبوابها أمام المجموعات الإرهابية ومررتهم إلى سوريا، وجعلت من الأراضي السورية ساحة حرب لتصفية الحسابات بين مختلف الفصائل والتنظيمات بكل مسمياتها".

كما لفت البيان النظر إلى أن "دولة الاحتلال قامت بضرب كل القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط بعد تدخلها المباشر في الأزمة السورية واحتلالها للأراض السورية كما فعلت سابقاً بلواء اسكندرون واحتلته وضمته لأراضيها".

تعليقاً على التصريحات الأخيرة لمسؤولي الدولة التركية الفاشية حول إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري وتوطينهم في المناطق المحتلة قالت الأحزاب السياسية في إقليم الفرات عبر بيانها: "بأنه سعي مباشر من دولة الاحتلال التركي لمحو هوية المنطقة وتتريكها".

وندد البيان في ختامه بصمت حكومة دمشق عما يجري في الحدود الشمالية دون حراك، مما يجعل المنطقة عرضة لنشاط التنظيمات الإرهابية وضرب السلم الأهلي والعيش المشترك.

(ن ك/ د)

(ANHA)