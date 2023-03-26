​​​​​​​الأحزاب السياسية في الرقة.. تركيا والائتلاف مسؤولان عن مجزرة جندريسة 

وتجمّع أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب التآخي الكردستاني وحزب المحافظين أمام ساحة المحافظة جنوبي مدينة الرقة؛ للإدلاء ببيان، قُرئ من قبل عضوة حزب التآخي الكردستاني، جُمانة الخلف، وجاء في نصه:

"ترتكب دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ 5 أعوام، انتهاكات فظيعة بحق الكرد في عفرين، ولم يسلم منهم حجر ولا شجر من تغيير ديمغرافي، وارتكاب العديد من الجرائم، مدعين أنها أصبحت حرة في عهدهم، ولكن شعلة نوروز صغيرة أسقطت كل أقنعتهم وكشفت حقدهم وغلهم على هذا الشعب".

وذكّر البيان بحيثيات مجزرة جندريسة التي ارتكبت عشية نوروز، منوهاً أن "هذا العمل الإجرامي يكشف حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، وأن تركيا كدولة احتلال وكذلك الائتلاف كغطاء سياسي للاحتلال؛ هما المسؤولان عن هذه الجريمة".

وأشار البيان "أننا الأحزاب السياسية في مدينة الرقة، في الوقت الذي نترحم فيه على شهدائنا الأبرار، ومتمنيين الشفاء العاجل للجرحى، نطالب القوى الدولية ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا بالتحرك سريعاً لإنهاء الاحتلال التركي في عفرين وكري سبي وسري كانيه وعموم الشمال السوري وتصنيف مرتزقة ما يسمى الجيش الوطني بكافة تشكيلاته التابع للائتلاف السوري كمنظمة إرهابية".

وأكد البيان في ختامه "أن سلوك ما يسمى (الجيش الوطني) لا يختلف عن سلوك (تحرير الشام) ولا عن سلوك تنظيم داعش الإرهابي".

ودعا البيان "كافة أطياف الشعب إلى تصعيد النضال لإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والوقوف خلف انتفاضة أهل عفرين ودعم مطالبهم المشروعة".

(أم/خ)

ANHA