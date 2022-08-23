​​​​​​​الأحزاب السياسية في الرقة تدين الهجمات التركية وتدعو حكومة دمشق للخروج عن صمتها

تجمع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل، و حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب التآخي الكردستاني، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، والحزب الجمهوري الكردستاني، في مدينة الرقة، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

قرئ من قبل الناطق باسم الحزب الجمهوري الكردستاني في الرقة، محمد العبود.

وجاء في مستهل نص البيان: "على مدار أحد عشر عاماً ودولة الاحتلال التركي تمارس أفظع ممارسات القتل والتهجير والاغتصاب بحق الأراضي السورية، إضافة إنها كانت بوابة ودعم للإرهاب في سوريا".

أوضح البيان "أكثر من 30% من الأراضي السورية تحتلها تركيا وتحاول احتلال المزيد من الأراضي من دولة جارة ضاربة كل المواثيق الدولية بعرض الحائط".

ولفت "واليوم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي فشلت تركيا في أخذ موافقة دولية لاستكمال عدوانها واحتلالها للمزيد من الأراضي السورية، لجأت لأساليب أكثر عدوانية وهي إشعال الجبهات الحدودية وحرب المسيّرات، راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية بهدف إثارة الرعب والفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا تمهيداً لإفراغها من مكوناتها التي تعايشت منذ قديم الزمان".

أشار البيان إلى أن شمال وشرق سوريا "اليوم رسمت أجمل لوحات التعايش المشترك في ظل كنف الإدارة الذاتية".

وأضاف "باسم الأحزاب السياسية العاملة في مدينة الرقة اليوم اجتمعنا لنوصل للعام أجمع رفضنا واستنكارنا لما تقوم به دولة الاحتلال التركي تحت أنظار العالم ونؤكد على وقوفنا مع مشروعنا مشروع الإدارة الذاتية وقواتنا العسكرية قوات سوريا الديمقراطية في حقها في الدفاع المشروع ضد تلك الممارسات التي سجلت بقائمة أفظع الجرائم في القرن الـ21 ولعله لم يخفي عن العالم جريمة استهداف مدرسة للبنات في عمق 43كم راح ضحيتها 4 شهيدات".

دعا البيان "المجتمع الدولي بكافة الهيئات السياسية والحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة بحق الاعتداءات التركية بحق المدنيين، كما نطالب الدول التي لها حضور في الملف السوري وهي ضامنة لوقف الصراع السوري بالإيفاء بالتزاماتها في وضع حد لتلك الانتهاكات".

شدد البيان في ختامه "وأخيراً نطالب حكومة دمشق لعب دور أكبر في صد العدوان التركي وأن تدافع عن سيادة الأراضي السورية والعمل مع القوى الوطنية لتحرير المناطق المحتلة وإخراج تركيا من كل شبر من الأراضي السورية".

(أع/خ)

ANHA