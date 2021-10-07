​​​​​​​الأحزاب الكردية تطالب PDK بالاعتذار لذوي شهداء خليفان وعدم الانجرار وراء الأعداء

أدلى اليوم 19 حزب ومنظمة في شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، بصدد استهداف قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجموعة من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في منطقة خليفان بباشور (جنوب كردستان).

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية.

وقال البيان: "تمر المنطقة بشكل عام والقضية الكردية بشكل خاص في مرحلة وظروف حساسة ومصيرية تتطلب مواقف متناسقة بين مختلف القوى الكردستانية والحركات والأحزاب الكردية بهدف حماية شعبنا الكردي وحقوقه وضمان سلامته ووجوده التاريخي حيث يمر هذا الشعب في ظروف تاريخية بالغة الحساسية وبقدر ما تحمله المرحلة من خطورة إلا أنها مواتية، كذلك إن تحملت الأطراف المعنية مسؤولياتها التاريخية المناطة بها".

وتابع البيان "ورغم وضوح المرحلة وملامحها السياسية ما نزال نرى أن سلوك بعض القوى لا يرتقي لهذه المسؤولية التاريخية وتنزلق مواقفها نحو مدارك خطيرة تساهم في تكريس التناقضات الموجودة وتأليب المواقف على الساحة الكردستانية، التي تنعكس بدورها على مختلف ساحات النضال الكردي في المنطقة".

وأشار البيان إلى استهداف قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاتلي الدفاع الشعبي، وقال: "إن ما وقع منذ أيام من استهداف لمجموعة من كوادر حزب العمال الكردستاني في منطقة خليفان شمال إقليم كردستان وما ورد من أنباء حول مسؤولية الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا الحادث الأليم إنما يدعونا لإبداء قلقنا البالغ تجاه التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الكردستانية".

وأدان البيان "كل عمل من شأنه تأجيج الصراع الداخلي الكردستاني"، ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني "لتحمل مسؤولياته كاملةً وعدم الانجرار لخدمة أي أجندات تخدم فقط أعداء القضية الكردية في المنطقة عبر جر القوى الكردستانية لصراعات داخلية".

وأكد البيان أن كل ما يجري في الساحة الكردستانية يلقي بظلاله مباشرة على مختلف الوضع الكردي وخصوصاً في روج آفا، وأضاف: "حيث أنه من شأن هذه التطورات إن ما استمرت أن تؤثر بشكل سلبي على مجريات الحوار الكردي الداخلي في روج آفا وتعرض كل ما تم تحقيقه من مكتسبات سياسية لمخاطر جمة وتضعف فرص ممثلي الشعب الكردي وعرقلة مساعيهم لإيجاد موطئ قدم في محافل الحل السياسي للقضية السورية، عدا عن أن هذا التطور الخطير يأتي بالتوازي مع الضغوطات العسكرية التي تتم ممارستها ضد مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأدانت الأحزاب في بيانها "كافة الممارسات التي تضر بالعلاقات الكردية والتي تخدم أعداء الشعب الكردي وبالأخص دولة الاحتلال التركي، فإننا نتقدم بالعزاء لعائلات الشهداء الكرد وذويهم".

وطالب البيان " بالكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت للاعتداء واستشهاد المقاتلين التابعين للعمال الكردستاني وتقديم الاعتذار لأهالي الشهداء".

الأحزاب السياسية الكردية التي وقعت على هذا البيان هي: (حزب الخضر الديمقراطي، الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الجمهوري الكردستاني، حركة الإصلاح- سوريا، حزب التجمع الوطني الكردستاني، حزب السلام الديمقراطي، حزب اليسار الكردي في سوريا، حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب التآخي الكردستاني، حزب النضال الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، تيار المستقبل الكردستاني، البارتي الديمقراطي الكردستاني-سوريا، مؤتمر ستار، اتحاد الوطني الحر)

(كروب/ آ)

ANHA