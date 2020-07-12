​​​​​​​الاحتلالُ التّركيُّ يرسلُ تعزيزاتٍ كبيرةً إلى إدلب

وبحسب المرصد السوري يضمّ الرتل نحو 40 آلية عسكرية وآليات محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر، وتوجّه نحو معسكر المسطومة الذي تتّخذه قوات الاحتلال التركي قاعدة لها على طريق إدلب – أريحا.

ومع استمرار تدفّق أرتال الاحتلال، فإنّ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة ما تسمّى “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7975 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقّلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد جنود الاحتلال التّركيّ الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جنديّ.

(ي ح)