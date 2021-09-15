أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال يقصف قريتي الإرشادية وكفر أنتون

​​​​​​​الاحتلال يقصف قريتي الإرشادية وكفر أنتون

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتين في ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-09-15T07:53:00 الشهباء

وتتعرض قريتا الإرشادية وكفر أنتون لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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