الاحتلال يقصف قريتي الإرشادية وكفر أنتون يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتين في ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 15 أيلول 2021, الأربعاء - 07:53 2021-09-15T07:53:00 الشهباء وتتعرض قريتا الإرشادية وكفر أنتون لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً وجهاء عشائر الحسكة: نحتاج لأوجلان لحل أزمات الشرق الأوسط أشار شيوخ ووجهاء عشائر عربية في الحسكة إلى الحاجة ... الاحتلال التركي يعاود قصف قرية الدردارة بريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة ش... اجتماع في بلدة الباغوز لمناقشة الواقع الخدمي والتنظيمي والأمني عقد اليوم مجلس المنطقة الشرقية لدير الزور اجتماعا... الموقع القديم