الاحتلال يقصف قرية صوغانكه يقصف جيش الاحتلال التركي قرية في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 21 تموز 2021, الأربعاء - 08:15 2021-07-21T08:15:00 الشهباء وتتعرض قرية صوغانكه لقصف بمدافع الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً نظيرة كورية: الاعتراف بالإدارة الذاتية مطلب شرعي لكل مكونات شمال وشرق سوريا شددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذ... ذوو الشهداء: إجرام تركيا يخالف كافة القيم الإنسانية اعتبر ذوو شهداء من الدرباسية قيام الاحتلال بنبش قب... كلستان عطي: تركيا تقطع المياه عن الحسكة واليونيسف تقطعها عن مهجري عفرين انتقدت عضوة اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي ا... الموقع القديم