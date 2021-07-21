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​​​​​​​الاحتلال يقصف قرية صوغانكه

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-07-21T08:15:00 الشهباء

وتتعرض قرية صوغانكه لقصف بمدافع الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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