​​​​​​​الاحتلال يقصف بشكل وحشي قرى ريف زركان...وكالتنا توثق الأضرار

تعرضت القرى الجنوبية لناحية زركان" تل الورد 4 كم جنوب الناحية وربيعات 2 كم جنوب الناحية وجديدة ميرزو، يوم الجمعة الفائت، لمئات القذائف، أطلقها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من قاعدته في قرية العراضة داخل الأراضي التركية وقاعدة قرية عنيق الهوى المحتلة.

القصف ألحق أضراراً كبيرة بمنازل القرويين، إلى جانب استهداف مدرسة قرية تل الورد بعشرات القذائف، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، لتكون هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها المدرسة لقصف الاحتلال، حيث تعرضت في الـ 5 من شهر آب الحالي للقصف أيضاً.

هذا وأدى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرى ومركز ناحية زركان وتضرر كبير في شبكة التيار الكهربائي وخروجها عن الخدمة.

قمر ضاهر الحسن، امرأة مسنة من قرية تل الورد، قالت لمراسلة وكالتنا "القصف كان وحشياً على قريتنا وأخرجني ابني بصعوبة بالغة من المنزل".

وتساءلت قمر "أين سنذهب بعد تضرر منازلنا وذهبت أموالنا؟، وأضافت "لم نفعل شيئاً لتركيا، لا قمنا بنهب منازلهم ولا احتلال أرضهم، ليس لهم أي حق في استهدافنا كل يوم".

بدروها، قالت المواطنة حكومة محمد الظاهر "استهدف مرتزقة الاحتلال التركي، قريتنا بمئات القذائف الصاروخية، قريتنا مليئة بالمدنيين والمسنين والأطفال"، ومضت قائلة بلهجتها العامية "لولا ستر الله لكنت خسرت ابنتي في القصف".

وطالبت حكومة الظاهر المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد للقصف اليومي لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وهذا وتتعرض قرى زركان وتل تمر بشكل شبه يومي للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل عشوائي.

(سـ)

ANHA