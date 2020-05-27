​​​​​​​الاحتلال ومرتزقته يواصلون حرق محاصيل ريف تل تمر

يواصل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته إضرام النيران بالأراضي الزراعية في ريف تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، حيثُ أضرموا مساء اليوم النيران في المحاصيل الزراعية التابعة لقرية القاسمية الواقعة شمال غرب ناحية تل تمر.

هذا وأدّت لاحتراق مساحات واسعة من الأراضي، والتي لاتزال مستمرّة حتّى لحظة إعداد هذا الخبر، وتقترب من الأراضي الزراعية المحاذية لصوامع قرية أم الكيف.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ومنذ أكثر من أسبوعين يواصلون انتهاكاتهم عبر تعمّد حرق المحاصيل الزراعية في قرى تل تمر، ويستهدفون كلّ من يحاول إخمادها من المدنيّين وفرق الإطفاء.

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ANHA