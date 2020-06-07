​​​​​​​الاحتلال ومرتزقته يحرقون منازل المدنيين في ريف تل تمر

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" إضرام النيران بالمحاصيل الزراعية ومنازل المدنيين في ريف ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

وأفاد مراسل وكالتنا في تل تمر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بإضرام النيران بمنازل المدنيين في قرية "ليلان " الواقعة جنوبي غربي ناحية تل تمر على الطريق الدولي /M4/.

ونوه مراسلنا، أن الاحتلال ومرتزقته مستمرون باستهداف المدنيين من خلال إضرام النيران بمنازلهم ومصدر قوتهم.

وشهد ريف تل تمر الغربي على الطريق الدولي /M4/ قبل عدة أيام إضرام جيش الاحتلال التركي النيران بالمحاصيل الزراعية بالقرب من قاعدتها العسكرية في تلة العامرية لتمتد رقعة الحرائق وتجتاح عدداً من القرى وتتسبب بأضرار كبيرة بمنازل المدنيين.

(د أ/هـ ن)

ANHA