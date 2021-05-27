​​​​​​​الاحتلال التركيّ ومرتزقته يضرمون النّيران في الغابات الحراجيّة بعفرين المحتلّة

في إطار سياسة التغيير الديمغرافي ومحو طبيعة وثقافة عفرين المحتلة، يبتكر الاحتلال التركي ومرتزقته أساليب عدة في جرائمهم وانتهاكاتهم.

فقد أضرم اليوم، مرتزقة ما يسمّى "لواء السمرقند" التابع للاحتلال التركي، النيران في الأشجار الحراجية في ناحية شيه بريف عفرين المحتلّة، لتمتدّ على طول 7 كيلو مترات وتصل ناحية موباتا.

كما أقدم مرتزقة الاحتلال التركيّ المتركزون في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلّة على إضرام النيران في الأشجار في قريتي باصلة وجلبرة؛ لتمتدّ وتصلّ محيط قرية بينة في ناحية شيراوا.

وأكّد المصدر أنّ نحو 2000 شجرة حراجية على مساحة 20 هكتاراً احترقت خلال امتداد الحرائق في الغابات الحراجية.

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مرتزقة الاحتلال بحرق الغابات في المنطقة، حيث أقدموا في العام المنصرم على حرق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية والمعمّرة من الزيتون بهدف تحويلها إلى حطب وفحم لبيعها في الأسواق.

(ف إ/إ)

ANHA