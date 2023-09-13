​​​​​​​الاحتلال التركي يوطّن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في كري سبي المحتلة

تستمر دولة الاحتلال التركي بتطبيق مشروعها الاستيطاني في المناطق المحتلة بتغيير ديمغرافية المنطقة من خلال ترحيل اللاجئين السوريين القاطنين في أراضيها إلى المناطق التي احتلتها من سوريا وتوطينهم فيها وإطلاق يدهم في الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين منها.

حيث رحّلت يوم أمس الثلاثاء، عبر البوابة الحدودية 320 من اللاجئين السوريين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة، وتسليمهم لمرتزقتها من الشرطة العسكرية تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة يصبح عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري 980 مرحّلاً.

هذا ووثّقت وكالتنا خلال الشهر الماضي ترحيل 1490 لاجئ إلى المقاطعة المحتلة.

فيما وصل عدد المرحّلين منذ تاريخ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع نيسان من العام الماضي ترحيل مليون لاجئ سوري من أراضيها باتجاه المناطق التي تحتلها من سوريا، لـ 26480 مرحّلاً.

(د)

ANHA