​​​​​​​الاحتلال التركي يوسع نطاق قصفه في تل تمر ليطال قرية على طريق تل تمر- قامشلو

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يستهدف في هذه الأثناء، قرية مجيبرة على الطريق الدولي المعروف بطريق تل تمر- قامشلو.

هذا ويشن الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً على ريفي ناحية تل تمر الغربي والشمالي، ومركز ناحية زركان وريفها الشمالي، بالتزامن مع قصفه لعدة قرى في ناحيتي شرا وشيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وأدى القصف التركي على ريفي ناحية تل تمر إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، بينهما امراتأن، فيما قتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 4 آخرين بينهم طفلين ووالدهما.

بينما أسفر القصف التركي على قرى ناحيتي شرا وشيراوا إلى إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق في ناحية شرا.

(أ م)

ANHA