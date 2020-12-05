​​​​​​​الاحتلال التركي يواصل جرائم سرقة الآثار في عفرين المحتلة

ويقع موقع تل كتخ الأثريّ قرب الطريق الواصل بين مركز مدينة عفرين وناحية راجو على تقاطع الطريق المؤدّي إلى ناحية شيه.

وأكّدت مديرية الآثار لإقليم عفرين على أنّ الدولة التركية ومرتزقتها، إبّان الهجوم على مقاطعة عفرين عمدت إلى إجراء الحفريات التخريبيّة في محيط موقع تل كتخ الأثريّ، مستخدمة الآلات الثّقيلة.

وجرت الحفريات في ثلاث نقاط في محيط الموقع الأثري، الأولى تقع شرقي التل المرتفع في المنطقة الواقعة بين جسر القطار وقاعدة التل المرتفع من الشّرق، أمّا الثانية تقع قرب نقطة التقاء الطريق العام باتجاه ناحية راجو وطريق ناحية شيه وشمالي سكة الحديد، والثالثة تقع غربي الطّريق العام باتجاه ناحية راجو.

وبيّنت المديرية أنّ مساحة عمليات التخريب والنبش طالت قرابة (5000) م2 بحسب المعلومات التي حصلوا عليها في عام 2018، منوّهةً إلى وجود كرفانات وخيم وآليات ثقيلة بالقرب من الموقع الأثري وهذا ما يتّضح بأنّ مجموعة كبيرة تعمل على تخريب ونبش موقع تل كتخ الأثري.

وأوضحت المديرية وبحسب المعلومات التي حصلت عليها في تموز/ يوليو لعام 2019 والتي تشير إلى امتداد الحفريات التخريبية إلى التلّ المرتفع (الأكروبول) وتخريب مساحة واسعة من الأكروبول تقدّر بحوالي (18000)م2 وإزالة بعض أشجار الزيتون، إضافة إلى حفر مساحة واسعة في النقطة الثالثة قرب طريق راجو والتي وصلت مساحتها إلى 6 هكتارات.

المديرية لفتت بأنّ الاحتلال التركيّ والمجموعات المرتزقة تواصل تدمير وتخريب المواقع والتلال الأثرية ونهب محتوياتها وتهريبها إلى خارج سوريا في ظلّ التعتيم الإعلامي والصمت الدولي الذي أدّى إلى تفاقم الوضع داخل مقاطعة عفرين والاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بشكل ممنهج ومتواصل، فلم يبقَ أي موقع أثريّ إلّا وتعرّض للتخريب. مؤكّدة صعوبة الحصول على الوثائق والأدلّة لتوثيقها، وخاصّة أنّ مدينة عفرين مغلقة أمام العالم من الداخل والخارج.

(إ)

ANHA