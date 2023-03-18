​​​​​​​الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، عن هجمات جيش الاحتلال التركي لخنادق الكريلا، جاء في نصه:

المعلومات التفصيلية للهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي هي كما يلي:

هجمات جيش الاحتلال بالأسلحة المحظورة

17 آذار، قصف جيش الاحتلال مرة، خنادق المقاومة في ساحة جمجو، بالأسلحة المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

17 آذار، قصفت الطائرات الحربية التركية 4 مرات خنادق المقاومة في جمجو، ساحات المقاومة في تلة جودي وساحات كولكا وتلة جارجيل في متينا.

16 و17 آذار، قصف جيش الاحتلال 73 مرة خنادق المقاومة في ساحة تلة أورتي في متينا، ساحة المقاومة في تلة إف إم وساحة جمجو وسيدا، بالمدافع وقذائف الهاون، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

(ف)