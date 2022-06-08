​​​​​​​الاحتلال التركي يواصل بناء المستوطنات في عفرين المحتلة برعاية جمعيات إخوانية

تواصل سلطات الاحتلال التركي بدعم من منظمات إخوانية قطرية وكويتية، إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها في سوريا، وخاصة في مقاطعة عفرين المحتلة، تمهيداً لاستقطاعها وإلحاقها بالأراضي التركية.

عمليات التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات في المناطق المحتلة، تستمر في وقت يتحدث فيه رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده، ترحيل مليون "لاجئ سوري" من تركيا، وتوطينهم في المناطق المحتلة في الشمال السوري.

في هذا السياق، قالت مصادر لمنظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إن جمعية قطرية انتهت من بناء مستوطنة في ناحية شيه، ومن المقرر افتتاحها يوم غد الخميس.

كما قالت إن جمعية ما تسمى "خير الشام الإنسانية" الكويتية، وبدعم من جمعية ما تسمى "الرحمة العالمية الكويتية" تعمل منذ قرابة الشهرين، بالتنسيق مع مرتزقة "فرقة السلطان سليمان شاه" التي تحتل ناحية شيه، على بناء مستوطنة جديدة ضمن الأراضي الزراعية على أطراف الناحية، باسم قرية "نواف الخير".

ووفقاً لمصادر المنظمة، فإن المستوطنة تضم نحو 200 شقة سكنية، ومن المقرر توطين عوائل المرتزقة الذين شاركوا في القتال في ليبيا ودول أخرى في العالم فيها.

(س ر)

ANHA