​​​​​​​الاحتلال التركي يتسبب بتراجع الزراعة في تل تمر

تشتهر ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بزراعة القمح والشعير، إلا أن الواقع الزراعي هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة، بسبب احتلال تركيا ومرتزقتها لمناطق شاسعة في ريفها الغربي، وعدم زراعة الأهالي لأراضيهم الواقعة في الجهة الشمالية للمدينة على طريق تل تمر، زركان/ أبو راسين تخوفاً من القصف التركي.

كما شهدت القرى الواقعة في الجهة الشرقية على الطريق السريع (M4) الأسبوع الفائت تساقطاً لحبات البَرَد أو ما يسمى بـ "الحالول " والذي أتلف جزءاً من المحصول.

حول الواقع الزراعي للموسم الحالي في ناحية تل تمر وريفها، قال المزارع، رمو الحيدر، من أهالي قرية قبور القراجنة في ناحية زركان/ أبو راسين، إن القرى الواقعة على طريق تل تمر/ زركان وهي قرابة الـ /63 / قرية، منها /27 قرية/ محتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، بالإضافة إلى وجود قرابة الـ /21 قرية/ على خطوط التماس لم يتم زراعتها من قبل الأهالي خشية من عمليات القصف واندلاع الحرائق.

وتابع "إضافة إلى عدم زراعة مساحات شاسعة بسبب الاحتلال التركي للمنطقة، فإن محاصيل ريف الناحية تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة لموجة تساقط البَرَد، مما أتلف جزءاً منها، ويضاف إلى ذلك إقدام الاحتلال التركي ومرتزقته على إضرام النيران في المحاصيل الزراعية في القرى الواقعة على طريق تل تمر/ زركان".

من جهته، سلط الرئيس المشترك للجنة الزراعة في ناحية تل تمر، سعيد نايف، الضوء على الواقع الزراعي في الناحية، وسبل دعم وتعويض المزارعين المتضررين.

نايف أكد، أن الجهات المعنية ساهمت في الإشراف على تنظيم الدورة الزراعية، من خلال صرف المواد اللازمة للمزارعين والأراضي الزراعية مثل السماد والبذار والمحروقات.

نايف نوه، أيضاً أن تساقط البَرَد أثر بشكلٍ سلبي وكبير في المحاصيل الزراعية في الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية.

ولفت نايف، إلى أن لجنة الزراعة في مقاطعة الحسكة أوعزت بتشكيل لجنة للكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل، وأضاف " قامت لجنة الزراعة في ناحية تل تمر بتشكيل لجنة وإرسالها غلى الأراضي الزراعية لتقوم بالكشف عن الأضرار التي أُلحقت بالمحاصيل".

وبحسب نايف، فإن تقارير اللجنة تشير مبدئياً إلى تضرر أكثر من 25 ألف دونم من محصول الشعير و4 آلاف دونم من محصول القمح، كما أن الكشف مازال مستمراً إلى الآن.

(هـ ن)

ANHA