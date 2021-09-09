​​​​​​​الاحتلال التركي يطلق القنابل على أهالي قرية قرمانة أثناء مرور دورية مشتركة فيها

ونقلت مراسلتنا عن مصدر مطلع؛ أن جنود جيش الاحتلال التركي قد أطلقوا قنابل صوتية على الأهالي الرافضين لمرور الدورية.

ولم يتسبب إطلاق القنابل الصوتية بإصابات في صفوف المدنيين.

وانطلقت اليوم الخميس، دورية روسية تركية مشتركة، من قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية، واتجهت نحو قرية دليك، سلام عليك وقنيطرة لتعود الدورية دون استكمال مسارها.

وكان من المقرر أن تجوب الدورية قرية قرمانه، وتل كديش، والغنامية، وكربطلي، وتل طيرة جديدة، وباب محمود، وتل كرمة وخانكة.

والجدير بالذكر أن الدوريات الروسية التركية المشتركة قد تعرضت، أكثر من مرة، للرشق بالحجارة من قبل أهالي تعبيراً عن رفضهم لوجود الاحتلال التركي في مناطقهم.

(أ ح/س ر)

ANHA